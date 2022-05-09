إيلون ماسك يؤكد عمله على تحسين معايير تويتر

أكد الملياردير العالمي إيلون ماسك عمله على تحسين معايير تويتر بعد استحواذه عليه، وقال في تغريدة جديدة إن عمل وأداء المنصة والعالمية فيها سيصبح أفضل من السابق.

وأشار إلى أن المتطلبات تجاه الأخلاق المهنية ستصبح أعلى بكثير، لكنها ستبقى أقل بكثير مما يطلبه من نفسه.

وقال إيلون ماسك إنه يأمل في أن تصبح منصة تويتر منصة لحرية التعبير في كافة أنحاء العالم.

وأكد استعداده لإنفاق 21 مليار دولار من أمواله الخاصة، بالإضافة لتمويل بقيمة 25,5 مليار دولار من أجل تطوير تويتر.

وكان الملياردير العالمي قد أكد، في وقت سابق، عمله على تطوير هندسة البرمجيات وتصميمها وأمنها وتجهيز الخدمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية