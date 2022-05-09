مجلس الصحة الخليجي يوضّح الفرق بين السجائر الإلكترونية والعادية وأيها أكثر ضررا

السعودية – أوضح مجلس الصحة الخليجي الفرق بين السجائر الإلكترونية والعادية وأيها أكثر ضررا.

وقال مجلس الصحة الخليجي إن السجائر الإلكترونية أقل ضررا من السجائر العادية من ناحية المركبات فقط، ولكنها ما زالت تحتوي على مواد مسرطنة وقد تسبب التهابات رئوية وغيرها من الأضرار.

وأشار المجلس إلى أن السجائر الإلكترونية تعد ضارة وبشدّة أيضا.

وأفاد بأنه وفقا للدراسات الحديثة فإن من يستخدم السجائر الإلكترونية يقوم باستخدام السجائر العادية معها، وهذا يؤثر بشكل أكبر صحيا.

وطالب المجلس باتباع الخطوات الصحيحة والسليمة علميا وطبيا في الطريقة الصحيحة للإقلاع عن التدخين، وذلك بمراجعة العيادات الخاصة والمتخصصة في الإقلاع عن التدخين.

المصدر: واس

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