القهوة.. فوائدها وأضرارها وأفضل الأوقات لشربها

أكدت العديد من الدراسات وجود مخاطر كبيرة للإفراط في شرب القهوة، وذلك بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الكافيين.

وبحسب الإحصائيات العالمية؛ فإن المعدل العالمي لشرب القهوة يصل إلى 132 كوبًا للشخص الواحد في السنة مع وجود تجاوزات لهذا الرقم في بعض البلدان مثل كوريا الجنوبية التي بلغ فيها المعدل 353 كوبًا للشخص الواحد في عام 2018.

وأشار الأطباء إلى ضرورة شرب القهوة في أوقات معينة؛ من أجل الحصول على فوائدها، وقالوا إن شربها بعد الساعة الثانية ظهرًا يؤدي إلى حدوث إرباك في النوم.

وأكدوا أن شربها بكميات معتدلة يساعد على حرق الدهون، ويحمي من بعض الأمراض كالنوع الثاني من السكري، والخرف.

وحذروا من إضافة السكر للقهوة، وبرروا الأمر باحتواء المشروبات الحلوة على كميات من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى السمنة.

يُذكر أن الخبراء دعوا الناس إلى عدم شرب أكثر من كوبين من القهوة يوميًا.

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