الإمساك لدى كبار السن.. أسبابه وكيفية علاجه

قالت مجلة “سنيورين راتغيير” إن الإمساك لدى كبار السن مشكلة شائعة لدى الكثيرين، وحددت أسباب حدوثها، ببطء حركة الأمعاء، نقص السوائل في الجسم، بالإضافة إلى نقص الألياف الغذائية.

وأشارت المجلة إلى أن تناول بعض الأدوية كالأدوية النفسية ومكملات الحديد قد يؤدي لهذا الأمر.

وأوضحت المجلة أن الإمساك لدى كبار السن قد يكون دليلا في بعض الحالات على إصابتهم بأورام القولون، الرتج، وأمراض البواسير.

ولتجنب الإصابة بالإمساك؛ نصحت المجلة الألمانية كبار السن بتناول كميات جيدة من المياه، والمواظبة على ممارسة الرياضة كالمشي وركوب الدرجات، بالإضافة إلى تناول الأغذية الغنية بالألياف كالخضراوات، والفواكه ومنتجات الحبوب، وتناول منتجات الألبان المخمرة والتي تعمل على تحفيز الهضم.

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