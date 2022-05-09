دكتور سترينج يتصدر السينما الأميركية

احتل فيلم الإثارة والرعب “دكتور سترينج أند ذا مالتيفيرس أوف مادنس” الصدارة في دور السينما في أمريكا بعدما حقق إيرادات ضخمة وصلت إلى 185 مليون دولار.

وفيلم “دكتور سترينج ” يعد الجزء الثاني لفيلم عرض عام 2016 يتحدث عن جراح أعصاب يتحول إلى ساحر.

والفيلم من بطولة بنديكت كامبرباتش وسوتشيل غوميز وإليزابيث أولسن وإخراج سام رايمي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي ” الأشرار” إلى المركز الثاني بإيرادات وصلت إلى 9,7 ملايين دولار.

واحتل فيلم “القنفذ سونيك 2” المركز الثالث بإيرادات بلغت 6,2 ملايين دولار، أما المركز الرابع فذهب لفيلم “وحوش رائعة، أسرار دمبلدوز” الذي جمع 3,8 ملايين دولار، في حين احتل فيلم “رجل الشمال” المركز الخامس بـ3,3 ملايين دولار.

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