سماء مدينة صينية تتحول للأحمر.. والسلطات تعلق

شهدت مدينة زهوشان الصينية حادثة نادرة، إذ تحولت سماء المدينة للون الأحمر بشكل مفاجئ الأمر الذي تسبب بإرباك وحيرة لسكان المدينة.

وكشف مكتب الأرصاد الجوية في المدينة عن سر هذه الظاهرة الغريبة، وقال إن السماء ظهرت حمراء نتيجة انكسار الضوء وتناثره من أضواء السفن الموجودة في ميناء المدينة.

وقال أحد الموظفين في المكتب إن الجو كان ضبابيًا وأن اللون الأحمر كان ناجمًا عن انعكاس الضوء من السحب المنخفضة المستوى.

وأشار سكان المدينة إلى أنهم لم يشاهدوا هذه الظاهرة في حياتهم من قبل.

يُذكر أن مقطع الفيديو حصد أكثر من 150 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حيرة وإعجاب رواد تلك المواقع.

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