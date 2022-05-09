أمريكية تشتري تمثالاً من العصر الروماني بسعر رخيص

لم تكن تاجرة قطع الديكور الأمريكية لورا يونغ تعلم أن التمثال الذي اشترته مقابل 35 دولاراً أمريكياً من متحف بمدينة أوستن الأمريكية، سيجعلها تمتلك قطعة أثرية تعود للعصر الروماني.

وقالت لورا إنّها رأت التمثال المنحوت من الرخام الأبيض والذي يزن 23 كيلو غراماً على الأرض تحت الطاولة، واشترته بعدما أعجبت به.

وعرضت التجارة المنحوتة على بعض الخبراء لتفاجأ بأنّها اشترت تمثالاً نادراً يصل عمره لحوالي 2000، ويُمثّل القائد العسكري نيرو كلادويوس دروسوس والذي عاش في عصر كلاوديان الروماني.

وقالت إنّ السجلات أظهرت إنّ الرأس مدرج ضمن سجل يصل عمره إلى 100 عام، صدر عن متحف الفن الألماني.

من جانبهم توقع الخبراء أن يكون التمثال وصل إلى أمريكا، عن طريق أحد الجنود العائدين من الحرب العالمية الثانية.

يُذكر أنّ التمثال سيُعرض في متحف الفن بسان أنطونيو لمدة عام واحد، قبل إعادته إلى ألمانيا.

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