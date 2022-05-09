هذه هي سماعات ابل اللاسلكية المنتظرة في 2022

خلال عام 2022 الجاري يتوقع أن تقوم ابل بإطلاق سماعات لاسلكية جديدة، وقد كشفت صحيفة بلومبيرج الأمريكية عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بخطط ابل في ذلك الأمر.

الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجيل الأول من AirPods Pro، سوف تقوم ابل بالإعلان عن الجيل الثاني وإطلاقه في الأسواق خلال الربع الأخير من عام 2022 الجاري.

سماعات AirPods Pro تم إطلاقها أول مرة في 2019 ومنذ ذلك الحين لم تقم ابل بإطلاق أي إصدار آخر جديد ولذا قد حان الوقت ليتغير الأمر ولنرى شيئاً جديداً لهذا المنتج المحبوب.

سماعة AirPods Pro 2 من المنتظر أن تدعم كودك الصوتيات Apple Lossless (ALAC) والذي سوف تجعل المستخدم يستمتع بجودة صوت فائقة، مع تغيير التصميم والتخلي عن جذع السماعات وأيضاً علبة شحن جديدة قادرة على إطلاق أصوات عند البحث عنها في حالة فقدانها. البعض أيضاً يتحدث عن مزايا تتبع ومراقبة الصحة مثل نبض القلب أوالحرارة أومعدل التعرق ونسبة الأكسجين في الدم.

AirPods Max بألوان جديدة!

بالنسبة لسماعات الرأس AirPods Max فلن يكون هناك إصدار جديد ثانٍ منها ولكن بدلاً من ذلك ستطرح ابل السماعة بعدة ألوان جديدة بجانب مجموعة الألوان التي طُرحت بها السماعات في إصدارها الأول في ديسمبر 2020، ربما أيضاً نشهد خفضاً في سعر السماعة البالغ 550 دولاراً أمريكياً.