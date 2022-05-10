iQOO Neo6 SE – شركة فيفو تُطلق أفضل هواتف الفئة المتوسطة بمواصفات رائدة

كشفت العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو مؤخراً عن هاتفها الذكي الجديد iQOO Neo6 SE في الصين وهو أحدث هواتف الشركة لمستخدمي الفئة المتوسطة.

تماماً كما توقعنا من خلال التقارير السابقة، فقد احتوى الهاتف على شاشة E4 AMOLED قياس 6.62 بوصة دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz مع سرعة حساسية اللمس بمعدل 360Hz ومعدل أخذ العينات باللمس الفوري بسرعة 1200Hz ومعدل سطوع فائق يبغ ذروته 1300 نقطة ضوئية.

هاتف iQOO Neo6 SE يعمل بواسطة معالج Snapdragon 870 SoC ويحتوي على مساحة كبيرة من التبريد السائل تبلغ 36907 مم² من أجل تشتيت درجات الحرارة المرتفعة بكفاءة عالية.

يأتي الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ويحتوي على عدسة تصوير رئيسية من شركة سامسونج وهي عبارة عن مستشر GW1P بدقة 64 ميجابكسل مدعوماً بنظام التثبيت البصري OIS مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الجانب الأمامي يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل من أجل صور السيلفي والمكالمات المرئية. تم تجهيز الهاتف بمحرك خطي 4D Game Vibration 3.0 من أجل تعزيز تجربة اللعب وتوفير ردود فعل دقيقة أثناء ممارسة الألعاب.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات بحيث من الممكن شحن البطارية بنسبة 30% خلال 5 دقائق فقط.

إليكم سعر ومواصفات iQOO Neo6 SE بالتفصيل

الشاشة: قياس 6.62 بوصة دقتها +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 تدعم مرئيات +HDR10 بمعدل تحديث 120Hz وبنسبة 105% من تدرجات ألوان NTSC بمعدل سطوع يبلغ 1300 نقطة ضوئية

قياس 6.62 بوصة دقتها +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 تدعم مرئيات +HDR10 بمعدل تحديث 120Hz وبنسبة 105% من تدرجات ألوان NTSC بمعدل سطوع يبلغ 1300 نقطة ضوئية المعالج: ثماني النوى طراز Snapdragon 870 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 650

ثماني النوى طراز Snapdragon 870 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 650 الذاكرة العشوائية والتخزين: ذاكرة تخزين 8 جيجابايت من النوع LPDDR5 مقترنة بسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1 أو ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مصحوبة بمساحة تخزين 256 جيجابايت

ذاكرة تخزين 8 جيجابايت من النوع LPDDR5 مقترنة بسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1 أو ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مصحوبة بمساحة تخزين 256 جيجابايت نظام التشغيل: واجهة OriginOS المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة OriginOS المستندة على نظام أندرويد 12 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: مستشعر أساسي Samsung GW1P بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.89 مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 120 درجة + عدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

مستشعر أساسي Samsung GW1P بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.89 مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 120 درجة + عدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0

مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة الصوت: منفذ USB Type-C + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية Hi-Fi audio

منفذ USB Type-C + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية Hi-Fi audio الوزن والأبعاد: 163.76.16×8.45 مم ويزن الهاتف 190 جرام

163.76.16×8.45 مم ويزن الهاتف 190 جرام سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC البطارية: سعة نموذجية 4700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات

السعر والتوفر

يتوفر هاتف iQOO Neo6 SE بثلاثة ألوان وهي الأزرق والبرتقالي والأزرق المتدرج بسعر 1999 يوان صيني أي ما يعادل 299$ دولار أمريكي لنموذج 8 + 128 جيجابايت. بينما يبلغ سعر نموذج 8 + 256 جيجابايت 344$ دولار أمريكي. الهاتف متاح للطلب المُسبق الصين وسيكون متاح للبيع اعتبارًا من يوم 11 مايو.