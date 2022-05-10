جهاز ماك بوك آير 2022 – ثلاث تغييرات كبرى قادمة!

جهاز ماك بوك آير جديد هو أحد الأجهزة الجديدة التي سنراها على الأرجح خلال النصف الثاني من عام 2022 الجاري، وبحسب التقارير الصحفية والتسريبات فإن هناك ثلاث تغييرات كبرى في الجهاز نستعرضها معاً في هذا المقال.

إعادة التصميم

ابل قامت بإعادة تصميم جهاز ماك بوك برو بالفعل لذا من الطبيعي أن تفعل الأمر ذاته مع ماك بوك آير في إصداره القادم.



أبرز التغييرات في التصميم ستشمل إضافة نوتش للشاشة وتقليل حجم حواف الشاشة وجعلها بيضاء اللون ومن الخارج سيكون لدينا تنوع في الألوان المتاحة للجهاز.

كانت هناك شائعات تتحدث عن إضافة شاشة mini LED في الجهاز عوضاً عن شاشة LCD التقليدية مثل جهاز ماك بوك برو لكن ذلك لن يحدث على الأرجح وسوف تظل ابل تعتمد على نفس شاشة LCD في ماك بوك آير.

عودة موصل MagSafe

من المتوقع عودة موصل MagSafe إلى ماك بوك آير مثلما إعادته ابل إلى ماك بوك برو. ليس فقط لأن هذا الموصل كان موضع إشادة من عملاء الشركة، ولكن أيضاً لأنه سوف يميز تصميم هذا الإصدار عن سابقه من إصدارات ماك بوك آير.

معالج ابل M2

على مستوى المواصفات الداخلية، سيكون معالج ابل M2 هو التغيير الأكبر المنتظر، والذي قطعاً سيكون أكثر تطوراً مقارنة بالإصدار الأول وخاصةً فيما يتعلق بقدرات معالجة الرسوميات.



قد لا يكون معالج ابل M2 بنفس الأداء الفائق في معالجات M1 Pro و M1 Max في ماك بوك برو الجديد لكنه سيكون قوي بما فيه الكفاية لتقديم تجربة استخدام سلسة.

من المتوقع الإعلان عن جهاز ماك بوك آير 2022 في أي وقت خلال الأشهر القليلة القادمة، لذا إن كنت تفضل شراء حاسوب محمول ننصحك بالانتظار وأخذ هذا الجهاز بعين الاعتبار.