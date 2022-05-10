أستراليا تحذر من شوكولاته كيندر.. بسبب المخاوف من السالمونيلا

قررت شركة فيريرو الإيطالية للحلويات سحب مجموعة من منتجات الشوكولاته في أستراليا، عقب سحب منتجات من دول أوروبية عدة مطلع هذا الأسبوع.

وكشفت هيئة معايير الغذاء في أستراليا، الخميس، أن المنتجات المسحوبة قد تكون ملوثة بالسالمونيلا.

وتباع هذه المنتجات، التي تتضمن كيندر سربرايز، في سلاسل محال كبيرة مثل كولز ووولورث.

وجاء في البيان الصادر عن السلطات الأسترالية أن العملاء عليهم تفادي تناول مثل هذه المنتجات، فضلاً عن ضرورة إعادتها إلى البائع واستعادة الأموال.

جاء ذلك عقب قيام هيئة سلامة الغذاء الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة بإطلاق تحقيقات للوقوف على أسباب انتشار عدوى السالمونيلا، حيث من المرتقب صدور نتائج التحقيقات الأسبوع المقبل.

وتم تسجيل 105 حالات مؤكدة و29 حالة اشتباه إصابة بالسالمونيلا في أوروبا حتى الآن، غالبيتها بين أطفال دون العاشرة.

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