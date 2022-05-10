الآثار مخيفة.. تحذير عالمي من ارتفاع حرارة الأرض بحلول 2026

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الاثنين، من ارتفاع حرارة الأرض 1,5 درجة مئوية بحلول عام 2026، ولو لفترة وجيزة، موضحة أن هذا الاحتمال قائم بنسبة 50%، وهو المعدل الذي يتجاوز مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك لا يعني أن العالم سيتجاوز مستوى ارتفاع حرارة الأرض على المدى الطويل البالغ 1,5 درجة مئوية، والذي وضعه العلماء كحد أقصى لتجنب تغير المناخ، غير أن ارتفاع حرارة الأرض 1,5 درجة مئوية على مدى عام يمكن أن يعني تجاوز ذلك المستوى على المدى الطويل.

من ناحيته، قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتري تالاس إن الاقتراب مستمر بصورة ملحوظة من الوصول بشكل مؤقت إلى المستوى الأدنى الذي يستهدفه اتفاق باريس.

جاء ذلك في إشارة منه إلى اتفاقات المناخ المعتمدة خلال عام 2015.

وبعد عام 2015، يتزايد احتمال تجاوز مستوى 1,5 درجة مئوية خلال فترة قصيرة، حيث توقع العلماء عام 2020 احتمال الوصول إلى هذا المستوى بنسبة 20%، قبل رفعها في العام الماضي إلى 40%.

ويمثل ارتفاع حرارة الأرض 1,5 درجة مئوية مخاوف ضخمة على صعيد إتلاف شعاب مرجانية وانحسار الغطاء الجليدي البحري في القطب الشمالي.

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