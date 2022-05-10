حجمه أكبر من برج إيفل.. كويكب يقترب من الأرض خلال 6 أيام

كشفت وكالة ناسا أن كويكبًا يبلغ ارتفاعه 1,600 قدم سيقترب من الأرض في غضون ستة أيام.

وقالت “ناسا” إنها تراقب الكويكب، موضحة أنه ولحسن الحظ سيظل الكويكب على بعد أكثر من 3,5 ملايين ميل، لذلك لا يوجد ما يدعو للقلق.

ويعتقد الخبراء أن عرض الكويكب يتراوح بين 240 و 535 ياردة، وقد يصل حجمه إلى ما يعادل أكبر من مبنى إمباير ستيت وشارد وبرج إيفل.

ومن المتوقع أن يقترب الكويكب المعروف رسميًا باسم 388945 (2008 TZ3)، من أقرب نقطة للأرض يوم الأحد 15 مايو.

وليست هذه المرة الأولى التي نشاهد فيها هذا الكويكب، حيث مر علينا بالفعل من قبل دون وقوع أي مشكلة، حيث كانت آخر زيارة قام بها في مايو 2020، وفي ذلك الوقت، اقترب إلى مسافة 1,7 مليون ميل.

ومن المتوقع أن يمر مرة أخرى في مايو 2024 ولكن أبعد من ذلك بكثير ، حيث سيكون على مسافة 6,9 ملايين ميل.

ولن تكون المرة التالية التي سيقترب فيها إلى هذه المسافة المشابهة لما سيحدث خلال الشهر الجاري؛ إلا في مايو 2163.

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