طفل بريطاني يعثر على سنّ قرش ميجالودون العملاقة تعود لملايين السنين

اكتشف صبي في المملكة المتحدة، لم يتجاوز السادسة من عمره، مؤخرًا، سنًا نادرة تنتمي إلى أكبر أنواع أسماك القرش التي عاشت على الإطلاق – تُعرف باسم ميجالودون.

ووفقًا لبي بي سي ، اكتشف سامي شيلتون السنّ الذي يبلغ طوله 10 سم على شاطئ Bawdsey في سوفولك، خلال عطلة البنوك.

وأكد البروفيسور بن جارود ، عالم الأحياء التطوري بجامعة إيست أنجليا في نورويتش ، أن السن ينتمي إلى ميجالودون – وهو أحد أنواع أسماك القرش المنقرضة التي عاشت ما يقرب من 3 ملايين إلى 20 مليون سنة.

جدير بالذكر أن شاطئ Bawdsey يحظى بشعبية كبيرة بين صائدي الأحافير.

وكان سامي ، مع والده بيتر شيلتون ، يبحثون عن الحفريات عندما صادف سن القرش العملاق.

وفقًا لبي بي سي ، كشف شيلتون أن ابنه البالغ من العمر ست سنوات كان متحمسًا للغاية لأنهم رأوا في وقت سابق شظايا من أسنان سمك القرش على الشاطئ ، لكنهم لم يصادفوا شيئًا بهذا الحجم والثقل.

وأضاف شيلتون أن ابنه كان ينام والسن بالقرب من سريره لأنه “كان شديد التعلق بها”.

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