هذا هو شكل الكاميرا الخلفية على هاتف OnePlus Nord 2T!

بناءً على تسريب جديد على موقع الشبكة الاجتماعية الصينية الشهير Weibo فقد يكون هذا هو بالفعل التصميم الحالي لهاتف ون بلس المُرتقب OnePlus Nord 2T.

جميع الشائعات تفيد بأن الهاتف سيحتوي على مواصفات مميزة للغاية والتي من بينها كاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بمستشعر Sony IMX766 الأساسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل. أما بالنسبة لكاميرا الصور الشخصي فستأتي بدقة 32 ميجابكسل.

من خلال الصور المُسربة يبدو أن الهاتف يحتوي على مستشعرات كاميرا ضخم للغاية ويمكنكم رؤية هذا الأمر بوضوح من خلال هذه العروض، على الرغم من إنها ليست عروض رسمية.

ولكن يبدو أن شركة OnePlus أرادت تدشين مستشعرات ضخمة هذه المرة لكي تكون قادرة على التقاط المزيد من الضوء لتحسين تجربة التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي كالعادة عبارة عن مستشعر مخفي خلف فتحة ثقب في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.

هل هناك أي تفاصيل أخرى دقيقة حول هاتف OnePlus Nord 2T؟

على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الهاتف باللون الأخضر والرمادي إلا إنها ليست أولى التسريبات التي يتعرض لها الهاتف وهناك الكثير من الشائعات المتداولة على الإنترنت بشأنه.

فعلى سبيل المثال، يُقال أن الهاتف سيأتي مُجهز بشريحة ميديا تيك الجديدة كلياً Dimensity 1300 SoC والتي لم يتم الإعلان عنها بعد. وسيتم إقرانها بخيارين تخزين على شكل 8 + 128 جيجابايت أو 12 + 256 جيجابايت. في حين أن الذاكرة العشوائية ستأتي من نوع LPDDR4X إلا أننا لا نعرف ما هو نوع وحدة التخزين الداخلية.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض AMOLED قياس 6.43 بوصة ذات فتحة ثقب أعلى اليسار لإيواء كاميرا السيلفي بمعدل تحديث 90Hz دقتها +FHD بأبعاد عرض 2400×1080 بكسل.

إذا كانت هذه التسريبات صحيحة فهذا يعني أن هاتف OnePlus Nord 2T يستمد طاقته من بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات ولكنها لا تدعم الشحن اللاسلكي.

من الضروري أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة واجهة OxygenOS 12.1 وهي أحدث واجهة مستخدم مخصصة من شركة ون بلس والمستندة على نظام أندرويد 12.