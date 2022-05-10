أتلانتس تنادي.. العلماء يكتشفون طريقًا من الطوب الأصفر في قاع المحيط الهادي

أعلن عدد من العلماء العثور الطريق إلى مدينة أتلانتس المفقودة، من خلال عملية استكشاف غير عادية تحت الماء.

وكشفت الرحلة الاستكشافية إلى سلسلة من التلال في أعماق البحار شمال جزر هاواي عما يبدو بشكل مخيف كطريق من الطوب الأصفر.

ووجد طاقم سفينة الاستكشاف “نوتيلوس” التكوين الصخري باستخدام مركبة تعمل عن بعد لدراسة جبال ليليوكالاني ريدج البحرية في هاواي.

وكان هدفهم هو التحقق من الانقسام المرصود في مسار الجبال البحرية، حيث لم يتم فهم أصل آلاف الجبال البحرية في وسط وغرب المحيط الهادي.

ووثق العلماء النتائج التي توصلوا إليها مباشرة ، مما جعلهم يعثرون على تشكيل يشبه طريقًا من الطوب الأصفر من صنع الإنسان مع كتل مستطيلة مميزة.

وتم نشر ردود أفعالهم منذ اللحظة التي اكتشفوا فيها التشكيل في مقطع مميز على يوتيوب.

وقال أحد الباحثين: “إنه الطريق إلى أتلانتس”، وعلق آخر: “طريق القرميد الأصفر؟”

ومع ذلك ، في حين أن الأمر بدا وكأنه نوع من الاكتشافات الخارقة للطبيعة أو التاريخية، إلا أن الطاقم كان لديه بالفعل إجابة منطقية عما يمكن أن يمثله ذلك التكوين في الواقع.

ووصف مقطع فيديو التكوين الجغرافي بأنه “مثال على الجغرافيا البركانية القديمة النشطة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية