نظارة ابل – براءة اختراع لجعل النظارة ذاتية التنظيف!

إذا كنت ترتدي نظارة فإن أحد المشاكل التي تواجهك هي أن تعلق ذرات التراب على العدسات مما يؤدي إلى حجب الرؤية الأمر الذي يستدعي قيام الشخص بتنظيفها مراراً باستخدام قطعة قماش.

لا يخفى على أحد أن ابل حالياً تعمل على تطوير نظارة ذكية خاصة بها وقد تحاول ابل حل مشكلة تعلق الأتربة على عدسات النظارة وتشوش الرؤية.

آخر براءات الاختراع التي سجلتها ابل كانت براءة اختراع لنظارة ابل تجعلها قادرة تلقائياً على تنظيف نفسها وإزالة الأتربة والأوساخ دون تدخل من المستخدم.

بحسب ابل فإن جودة العرض المقدمة من الوحدة البصرية في النظارة تعتمد على وضوح المسار البصري بين مصدر الصورة وعين المستخدم وفي حالة وجود أي عائق كالأتربة والأوساخ فسوف تتأثر جودة العرض بالسلب.

مع تقدم الوقت سوف تظهر هذه المشكلة بصورة أوضح نظراً لتراكم الأتربة والغبار على المكونات الداخلية أو الشاشة الخاصة بالنظارات.

على سبيل المثال سوف تلجأ ابل إلى بعض الطرق للتخلص من تراكم الأتربة في النظارات مثل أن تقوم النظارات بالاهتزاز لنفض الغبار عن الشاشة إما بشكل تلقائي عندما يكون هناك مشكلة أو بحسب اختيار المستخدم، كما ستحاول ابل الاعتماد على بعض العناصر التي تحجب الأنربة بالأساس عن الدخول للمكونات الداخلية أو التراكم على الشاشة.

براءة الاختراع هذه عمل عليها خمسة مخترعين يعملون لدى ابل بما في ذلك المخترع إيفان ماريك الذي له براءات اختراع سابقة لأجهزة ماك بوك وسماعات HomePod.