لوحة لوجه الأسطورة مارلين مونرو تباع بـ 195 مليون دولار

تمكنت دار كريستيز في نيويورك من بيع لوحة لوجه أسطورة الفن الأميركية مارلين مونرو، رسمها فنان موسيقى البوب آندي وارهول في ستينيات القرن الماضي، مقابل 195 مليون دولار، فيما يعد رقمًا قياسيًا لعمل لفنان أميركي يباع في مزاد.

وكانت دار كريستيز، ذائعة الصيت، قد حددت القيمة التقديرية للوحة المسماة “شوت سيج بلو مارلين” قبل البيع بنحو 200 مليون دولار، وتأتي ضمن سلسلة من الصور الشخصية التي رسمها وارهول للممثلة في أعقاب وفاتها عام 1962.

يُشار إلى أن هذه اللوحة لوجه مونرو عام 1964، بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح، واحدة من خمس لوحات رسمها وارهول لمونرو وكانت مملوكة لمؤسسة توماس ودوريس أمان في زيوريخ.

وستعود جميع عائدات البيع للمؤسسة التي تكرس جهودها لتحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

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