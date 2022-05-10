موسوعة غينيس ترصد أطول كلب بالعالم

حصل الكلب الدنماركي زوس على لقب أطول كلب في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهو من فصيلة غريت دين ، يبلغ طوله 1,046 مترًا وعمره سنتان ويعيش في ولاية تكساس الأميركية.

وجاء في نشرة الموسوعة أن النظام الغذائي للكب زوس يشتمل على 12 كوبًا من طعام الكلاب يوميًا، بالإضافة إلى البيض المقلي، وعيدان المضغ للكلاب ومكعبات الثلج.

وأشارت موسوعة غينيس، إلى أن أطول كلب في العالم على الإطلاق كان ينتمي إلى سلالة الكلب الدانماركي الضخم، ويدعى أيضًا زوس وكان يبلغ طوله عند الوقوف 111,8 سنتيمترًا.

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