وداعاً ايبود تاتش – ابل تتوقف رسمياً عن إنتاجه!

أعلنت ابل اليوم رسمياً أنها بصدد التوقف عن إنتاج أجهزة ايبود تاتش كآخر أجهزة الايبود المتاحة للجمهور بعد أن استمر جهاز الايبود في الأسواق لمدة عقدين من الزمان.

الايبود .. حكاية عشرين عاماً

كان جهاز الايبود هو من حمل الراية بعد غزو أجهزة “ووك مان” العالم وأحبها المستخدمون كجهاز مثالي لتخزين الموسيقى والاستماع إليها.

أطلقت ابل أول جهاز ايبود عام 2001 أي قبل ما يزيد عن 20 عاماً وقد رأينا العديد من الإصدارات منه مثل الايبود الأصلي وايبود nano وايبود shuffle، ثم كان الايبود تاتش عام 2007 والذي كان يشبه الايفون ويحمل نفس خصائصه فيما عدا القدرة على إجراء المكالمات إذ لم يكن متاحاً إضافة شريحة اتصال له.

الايبود تاتش .. آخر العنقود!

جهاز الايبود تاتش iPod Touch يعتبر الإصدار الأخير من أجهزة الايبود مع شاشة وكاميرا ومعالج وذاكرة تخزين ودعم الوايفاي والبلوتوث وقد أطلقت منه ابل سبعة إصدارات مختلفة بدأت عام 2007 وانتهت بـ الجيل السابع الذي صدر قبل ثلاث سنوات عام 2019.

جهاز الايبود تاتش كان يعتبر من الأجهزة القديمة التي لا تزال ابل تبيعها وربما قد تجاوز العالم الآن فكرة الجهاز مشغل الموسيقى مع غزو الهواتف الذكية لكافة أرجاء الكوكب وتمدد وظائفها وخصائصها.

البديل الأفضل والأقرب للايبود تاتش حالياً هو هاتف ايفون SE الذي يباع بأسعار مقاربة لكن مع مزايا وتحسينات أفضل كثيراً، وإذا كنت تود شراؤه للأطفال فأجهزة الايباد مخفضة الثمن والتي تبدأ من 300$ خيار منطقي أكثر.

كان قرار التوقف عن إنتاج ايبود تاتش متوقعاً مع قرار ابل التركيز على أجهزة وخدمات أخرى للموسيقى، لكن على أي حال سوف يظل جهاز الايبود علامة فارقة في تاريخ التقنية وفي قلوب أولئك المستخدمين الذين امتلكوه يوماً ما.

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