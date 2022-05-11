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مدرب يوجا يدخل غينيس.. بقي في وضعية العقرب لمدة 29 دقيقة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حطم مدرب يوغا في الهند رقمًا قياسيًا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية من خلال الاحتفاظ بوضعية العقرب الصعبة لمدة 29 دقيقة و4 ثوانٍ.

وقال ياش مرادية ، 22 عامًا ، من دبي ويعيش في الهند ، إنه سجل الرقم القياسي لأطول فترة في وضعية العقرب كوسيلة لزيادة الوعي بفوائد اليوجا.

وقالت مرادية لصحيفة “خليج تايمز”: “وضع العقرب، على وجه الخصوص، يتعلق بالاستقرار، وكلما طال أمد الوضع ، تعلمنا بشكل أفضل أن نؤسس المرونة العقلية للبقاء على قيد الحياة في أي موقف حرج نواجهه في الحياة برفق”.

وأضاف: “لليوجا القدرة على تغيير قدراتنا الجسدية والعقلية، مما يدفعنا إلى إطلاق العنان لإمكاناتنا الخفية لأجسادنا بعيدًا عن الأفكار السلبية”.

وأردف مرادية ، الذي يمارس اليوجا منذ أن كان عمره 8 سنوات ، أنه يعمل على زيادة قدرته على التحمل في وضع العقرب منذ خمس سنوات.

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قناة 218 الليبية

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