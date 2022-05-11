مدرب يوجا يدخل غينيس.. بقي في وضعية العقرب لمدة 29 دقيقة

حطم مدرب يوغا في الهند رقمًا قياسيًا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية من خلال الاحتفاظ بوضعية العقرب الصعبة لمدة 29 دقيقة و4 ثوانٍ.

وقال ياش مرادية ، 22 عامًا ، من دبي ويعيش في الهند ، إنه سجل الرقم القياسي لأطول فترة في وضعية العقرب كوسيلة لزيادة الوعي بفوائد اليوجا.

وقالت مرادية لصحيفة “خليج تايمز”: “وضع العقرب، على وجه الخصوص، يتعلق بالاستقرار، وكلما طال أمد الوضع ، تعلمنا بشكل أفضل أن نؤسس المرونة العقلية للبقاء على قيد الحياة في أي موقف حرج نواجهه في الحياة برفق”.

وأضاف: “لليوجا القدرة على تغيير قدراتنا الجسدية والعقلية، مما يدفعنا إلى إطلاق العنان لإمكاناتنا الخفية لأجسادنا بعيدًا عن الأفكار السلبية”.

وأردف مرادية ، الذي يمارس اليوجا منذ أن كان عمره 8 سنوات ، أنه يعمل على زيادة قدرته على التحمل في وضع العقرب منذ خمس سنوات.

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