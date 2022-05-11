نموذج جديد 4G من معالج Snapdragon 8 Gen 1 قادم خلال وقت قريب!

على الرغم من إننا كنا في انتظار إطلاق الإصدار المُحسن من معالج Snapdragon 8 Gen 1 والذي نتوقع أن يأتي باسم +Snapdragon 8 Gen 1، إلا أنه يبدو أن هناك نموذج 4G قادم من المعالج الأساسي.

تأتي إلينا هذه المعلومات من حساب Shadow_Leak على موقع تويتر وهو مُسرب شهير ومعروف لأخبار الهواتف الذكية العاملة بأنظمة أندرويد.

نموذج 4G من معالج Snapdragon 8 Gen 1 قادم خلال وقت قريب

ولكن يبدو أن هذا ليس كل شيء، فمن خلال تغريدة “Sam” والمعروف أيضاً باسم Shadow_Leak إدعى أن هناك إصدار جديد قادم من المعالج وهو Snapdragon 8 Gen 1 Plus – تماماً كما كنا نتوقع – وهذا الإصدار المُحسن يعتمد على بنية 4 نانوميتر من شركة TSMC التايوانية وليست شركة سامسونج.

من المتوقع أن يقدم نموذج Snapdragon 8 Gen 1 Plus أداء أفضل بنسبة 10% مقارنة بالمعالج الأساسي وسيكون أفضل في إدارة الطاقة والتبديد الحراري وبالتالي سيكون أفضل من حيث انخفاض درجات الحرارة واستهلاك الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار المُسرب في تغريدته إلى وجود معالجات أخرى جديدة مثل Snapdragon 888 SoC ولكن يبدو أن هذا هو نموذج متغير الــ 4G الذي لم نراه من قبل.

وكما تعلمون، فإن معالج Snapdragon 888 SoC من المعالجات الرائدة التي تمتعت بسمعة طيبة وتم استخدامه في عدد لا بأس به من هواتف الفئة العليا وهواتف الألعاب. ولكننا لم نشهد على وجود نموذج 4G حتى الآن.

ولكن الغريب في الأمر، أن شركة هواوي استخدمت بالفعل نموذج 4G من نفس ذات المعالج بسبب الحظر الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة على الشركة الصينية.

على كل حال، لم نشهد حتى الآن على وجود نموذج 4G من هذا المعالج لدى أي هواتف أخرى بخلاف شركة هواوي، ولكن على الأرجح سيكون النموذج الجديد أرخص سعراً ومن الممكن رؤيته في عدد لا بأس به من هواتف الفئة المتوسطة القادمة خلال العام الجاري.

هل هناك نموذح 4G من معالج +Snapdragon 8 Gen 1 ؟

الإجابة على سؤال الفقرة هي “لا” فعلى الرغم من أن هناك احتمالية من وجود متغير 4G من معالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC إلا أن المُسرب لم يشير في تغريدته إلى وجود متغير 4G من معالج كوالكم التالي الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن “Snapdragon 8 Gen 1 Plus”.

نحن على يقين بأنه لا تزال هناك العديد من المناطق حول العالم التي لم تستفيد بعد من شبكة الجيل الخامس، وبالتالي سيكون متغير 4G من معالج كوالكم الرائد فكرة ممتازة في معظم الأحوال خاصة وأنه سيكون أرخص سعراً وبالتالي سيساعد هذا الأمر على تقليل التكلفة الإجمالية للهواتف التي ستحتوي عليه في المستقبل القريب.