العلماء يكتشفون الخلايا العصبية المحفزة للسلوك الاجتماعي داخل المجموعات

حدد بحث جديد أجراه العلماء على الفئران، طبيعة الخلايا العصبية في الدماغ التي تؤثر على التفاعلات التنافسية بين الأفراد والتي تلعب دورًا مهمًا في تشكيل السلوك الاجتماعي للمجموعات.

ونُشر البحث في مجلة Nature بواسطة فريق باحثين بمستشفى ماساتشوستس العام ، وستكون النتائج مفيدة ليس فقط للعلماء المهتمين بالتفاعلات البشرية ولكن أيضًا لأولئك الذين يدرسون الحالات المعرفية العصبية مثل اضطراب طيف التوحد وانفصام الشخصية التي تتميز بالتغير السلوك الاجتماعي.

وقال كبير الباحثين س. ويليام لي: كانت العمليات التي تجري في الدماغ والتي تحرك السلوك الديناميكي المعقد للمجموعات الاجتماعية لا تزال غير مفهومة جيدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن معظم أبحاث علم الأعصاب حتى الآن ركزت على سلوكيات الأفراد الذين يتفاعلون بمفردهم.

وأضاف: تمكنا من دراسة سلوك المجموعات عن طريق تطوير نموذج يتم فيه تتبع مجموعات كبيرة من الفئران لاسلكيًا عبر آلاف التفاعلات الجماعية التنافسية الفريدة .

ووجد “لي” وزملاؤه أن الترتيب الاجتماعي للحيوانات في المجموعة كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بنتائج المنافسة، ومن خلال فحص التسجيلات من الخلايا العصبية في أدمغة الفئران في الوقت الفعلي؛ اكتشف الفريق أن الخلايا العصبية في المنطقة الحزامية الأمامية هي المستغلة من قبل الدماغ في تخزين معلومات الترتيب الاجتماعي لإبلاغ القرارات القادمة.

وقال أحد أفراد الفريق البحثي زيف إم ويليامز ، وهو أخصائي أورام جراحة الأعصاب: يمكن لهذه الخلايا العصبية معًا أن تتوقع النجاح المستقبلي للحيوان قبل بدء المنافسة، مما يعني أنها على الأرجح هي التي دفعت السلوك التنافسي للحيوانات بناءً على التفاعل معها”.

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