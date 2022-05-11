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فيس بوك تعلن عن إلغاء ميزات تتبع المواقع

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة ميتا عن إلغاء ميزات تتبع المواقع في منصة فيس بوك لقلة استعمالها من قبل المستخدمين.

وأشارت التقارير الواردة من الشركة إلى أن عددًا من خدمات تتبع المواقع سيتوقف عملها بشكل رسمي في 31 مايو الجاري.

وحددت التقارير هذه الخدمات بخدمة “الأصدقاء الموجودون في الجوار”، والتي تحدد موقع أصدقاء المستخدم الموجودين في محيطه، وخدمة ” Weather alerts” التي تبنه المستخدم بحالة الطقس قرب موقعه، بالإضافة لخدمة تاريخ الموقع، وخدمة ” Background location”.

وأشارت ميتا إلى أن هذه الخدمات لم تحظ بالشعبية لدى فيس بوك، لذلك قررت إيقافها.

وأكدت على أن البيانات المخزنة بفعل هذه الخدمات ستتم إزالتها بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة ما بين 31 مايو والأول من أغسطس 2022.

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قناة 218 الليبية

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