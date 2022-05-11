سامسونج جالكسي زد فليب 4 سيحتوي على شاشة عرض ثانوية أكبر!

يبدو أن هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 سيتضمن شاشة عرض ثانوية أكبر من حيث الحجم والتي يُشار إليها غالباُ باسم “شاشة الغطاء” أو أحياناً “شاشة الغلاف”.

تأتي إلينا هذه المعلومات من Ross Young من خلال تغريدة له على موقع تويتر وهو شخص معروف بخبرته في التنبؤ بمواصفات شاشات الهواتف الذكية الحديثة التي لم يتم إطلاقها في سوق المُستهلك بعد.

سيتضمن سامسونج جالكسي زد فليب 4 شاشة غطاء أكبر حجماً من سابقتها

كما ذكرنا لكم منذ قليل أعزاءنا القراء، فمن النادر أن يكون Young مُخطئاً في تنبؤاته المتعلقة بمواصفات الشاشات، وبالتالي، يمكنكم الثقة بصحة هذه المعلومات.

يحتوي هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي، جالكسي زد فليب 3، على شاشة عرض ثانوية قياس 1.9 بوصة، بينما سيأتي جالكسي زد فليب 4 بشاشة غطاء حجمها 2 بوصة على أقل تقدير.

حيث قال المُسرب في تغريدته بأن حجم الشاشة الثانوية سيبدأ من 2 بوصة بدلاً من 1.9 بوصة، وهذا يعني أيضاً أننا لا نعلم حتى الآن حجم الشاشة الثانوية بدقة ولكن بالرغم من ذلك نتوقع أن تكون قريبة جداً من 2 بوصة ولكنها لن تكون أصغر من ذلك.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 في وقت لاحق من العام الجاري. فإذا التزمت سامسونج بالمخطط الزمني المعتاد الذي اعتمدت عليه في السابق، فعلى الأرجح سيتم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي في شهر أغسطس القادم، جنباً إلى جنب مع هاتف جالسي زد فولد 4.

تم إطلاق هاتف جالكسي زد فليب 3 بجانب جالكسي زد فولد 3 في شهر أغسطس من العام الماضي، لذا، ويبدو أنه لا يوجد أي سبب قد يستدعي من سامسونج تغيير هذا الجدول الزمني.

ومع ذلك، سامسونج لم تؤكد أي شيء بشكل رسمي، ولا يزال أمامها الكثير من الوقت حتى يحين هذا الموعد، لذا، من الممكن أن تتغير الكثير من الأشياء خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن نحصل على المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف خلال الفترة القادمة.

من المحتمل ألا يكون هناك اختلاف كبير في التصميم

جميع التقارير تشير إلى احتمالية تشابه هاتف جالكسي زد فليب 4 مع سابقه من حيث التصميم والمظهر الخارجي، حيث سيكون الهاتف عبارة عن هاتف صدفي “Clamshell” قابل للطي، ولكن بعيداً عن المظهر الخارجي، من الممكن أن تستخدم سامسونج مواد جديدة في لغة التصميم.

هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 3 حقق نجاحاً مبهراً ولا يزال يتم بيع هذا الهاتف في السوق بشكل رائع، وبالتالي لا يوجد أي سبب يستدعي من سامسونج تغيير التصميم الأساسي الخاص بالهاتف.