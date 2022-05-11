كاظم الساهر يستعد للمشاركة في مهرجان الغناء بالفصحى

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عن مشاركته في مهرجان الغناء بالفصحى الذي سيقام في السعودية، من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع انستغرام.

وقال القيصر في منشوره: حفل كاظم الساهر في مهرجان الغناء بالفصحى، من تنظيم وزارة الثقافة في الرياض.

وأشار إلى أن الحفل سيقام في 13 مايو 2022 ضمن حفل برنامج جودة الحياة.

وكانت وزارة الثقافة السعودية قد أعلنت في وقت سابق تنظيم مهرجان غنائي تحت عنوان الغناء بالفصحى يومي 12 و13 مايو الجاري على مسرح أبو بكر سالم بحضور مجموعة من النجوم العرب الذين سيقدمون خلال مشاركتهم مجموعة من القصائد المغناة.

يذكر أن المهرجان يأتي ضمن رؤية السعودية 2030 بنشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها.

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