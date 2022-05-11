بواسطة هذا الزيت… تخلّص من آلام الصداع!

روسيا – إذا كنت تعتقد أنه لا يمكنك معالجة الصداع من دون تناول الأدوية فأنت مخطئ.

زفّ الأخصّائي في طبّ الأعصاب إيغور أورلوف خبرًا سارًّا للذين يعانون من الصداع إذ أكّد أنه يمكن التخلّص منه بطريقتين بسيطتين.

الطريقة الأولى هي تنقيط قطرات من زيت الكافور بعد وضع قطنة في الأذن، ما ينشّط الدورة الدموية وبالتالي يساهم في التخلّص من آلام الصداع.

أمّا الطريقة الثانية فتقتصر على تدليك الأذنين بواسطة راحة اليدين مع ضغط خفيف وحركة بطيئة ما يساعد على تحسين الدورة الدموية وبالتالي التخلص من الصداع وطنين الأذن أيضًا. مع الإشارة إلى ضرورة عدم الشعور بأي ألم أثناء التدليك.

ويعاني حوالي 52 بالمئة من سكان العالم من اضطراب الصداع خلال عام واحد لذلك يُعد من أكثر الحالات انتشارًا.

ولكن يمكن أن تختلف الدراسات حول انتشار الصداع اختلافًا كبيرًا في طرقها وعيناتها، مما قد يؤثر على كيفية تقدير المعدلات العالمية ، وحتى في تقدير مدى انتشار أنواعه المختلفة .

وتنقسم أنواع الصداع إلى نوعين: الأوّلي والثانوي تنقسم بدورها إلى فروع متعدّدة.