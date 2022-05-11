شجاعة راكب تنقذ طائرة من التحطم بعد فقدان قائدها للوعي

تمكن راكب شجاع من إنقاذ طائرة من السقوط بعدما فقد قائدها الوعي أثناء طيرانها في الجو.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الراكب الذي لم تكشف هويته كان متوجهًا إلى منزله من أجل رؤية زوجته الحامل على متن الطائرة “سيسنا 208” التي كانت متجهة من جزر البهاما نحو فلوريدا.

وأثناء الرحلة فقد كابتن الطائرة الوعي، ليقوم المسافر الشجاع بالتواصل مع مراقب الحركة الجوية في مدينة فورت بيرس، الذي سأله عن مكان تواجده، ليبلغه أنه لا يعلم لكنه يرى ساحل فلوريدا أمامه.

وبعد ذلك قام مراقب الحركة الجوية بتقديم مجموعة من المعلومات والبيانات التي ساعدت الراكب على الهبوط بالطائرة بأمان في مطار “بالم بيتش” الدولي.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إن الراكب كان محظوظًا للغاية لأن مراقب الطيران كان معتمدا، ويملك معلومات حول هذا النوع من الطائرات.

وأشارت إلى أن الطيار عانى من مشكلات طبية محتملة، دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.

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