تفاعل كبير مع الفيديو الترويجي الأول لفيلم Avatar 2

حقق الإعلان الترويجي الأول لفيلم “Avatar2” تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الفيديو الذي يحمل اسم “Avatar: The2 Way of The Water” الترند في دول عدة، بعدما حصد ملايين المشاهدات خلال مدة قصيرة من طرحه.

وأشارت الشركة المنتجة إلى أن الجزء الثاني من الفيلم سيعرض في 16 ديسمبر 2022.

وعبّر عشاق الفيلم عن سعادتهم بالكشف عن موعد عرض الجزء الثاني الذي طال انتظاره، وأكدوا شوقهم وحماسهم لمشاهدة الجزء الجديد.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم والذي صدر قبل 13 عامًا حقق نجاحًا كبيرًا في أنحاء العالم كافة، وهذا ما دفع الشركة المنتجة لإصدار جزء جديد.

