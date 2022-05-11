يسرا ونيللي كريم تجتمعان في مسلسل روز وليلى

كشفت الفناتان المصريتان يسرا ونيللي كريم عن استعدادهما لتصوير مسلسل “روز وليلى”.

ويعد المسلسل المكون من 12 حلقة أول عمل فني يجمع بين نيللي كريم ويسرا.

وأشارت الفنانتان إلى أنّ المسلسل سيعرض على إحدى المنصات الرقمية بعد الانتهاء من تصويره.

ويتناول المسلسل قصة روز وليلى اللتين ستلعبهما يسرا ونيللي، حيث يتم استئجارهما من أجل كشف عملية احتيال مصرفي كبيرة تؤدي إلى تعرض حياتهما للخطر لعدم امتلاكهما الخبرة الكافية.

يذكر أن مسلسل “روز وليلى” سيكون من تأليف المخرج البريطاني الشهير كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شيرغولد، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية بالإضافة لنيللي كريم ويسرا.

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