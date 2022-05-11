شقيقتان هنديتان تتزوجان من الرجل الخطأ لهذا السبب

شهد حفل زفافٍ جماعي أقيم في قرية أصلانا في ولاية ماديا براديش الهندية حادثةً غريبةً، إذ تزوجت شقيقتان من العريس الخطأ بسبب انقطاع الكهرباء.

حيث أدى هذا الانقطاع لحدوث فوضى كبيرة، الأمر الذي أدى لإرباك الكاهن الذي استمر في إجراء الطقوس لكنّه أخطأ في العروستين بسبب ارتدائهما زياً متشابهاً.

وقال والدهما إنّ الكاهن أخطأ بتزويجهما بسبب انقطاع الكهرباء والزي المتشابه، وأشار إلى أنّه صحح الخطأ بشكلٍ فوري فور عودة الكهرباء وقبل انتهاء حفل الزفاف.

يُذكر أنّ هذه الحادثة سلطت الضوء على واقع انقطاع الكهرباء في الهند بسبب الطلب المتزايد على الطاقة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد إلى 47 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية