آبل تكتب شهادة وفاة أجهزة آيبود

أعلنت شركة آبل إيقاف إنتاج أجهزة آيبود الشهيرة، لتعلن بذلك وفاتها بعد أكثر من 20 عامًا من طرحها.

وأشارت الشركة في تدوينة جديدة إن جهاز آيبود تاتش الإصدار الوحيد من مشغل الموسيقى الذي لا زالت تبيعه سيكون متوفرا حتى نفاذ الكمية الموجودة في الأسواق، وأكدت عدم إنتاجها أي أجهزة جديدة منه.

وكانت أجهزة آيبود التي طرحت في الأسواق عام 2001 قد لعبت دورًا كبيرًا في مساعدة آبل على النمو لتصبح أكبر شركة في العالم، لأنها كانت واجهة الموسيقى المحمولة في العالم لعدة سنوات.

وعلى الرغم من انتشارها الكبير؛ إلا أن أجهزة آيبود واجهت مشكلات كبيرة منذ إطلاقها، بالإضافة لمنافسة قوية من مشغلات الموسيقى الأخرى، قبل أن تطغى عليها الأجهزة الذكية.

وخضعت أجهزة آيبود لعدد كبير من التحديثات حتى عام 2007 الذي شهد إطلاق النسخة الأخيرة منها، قبل أن تعلن آبل في عام 2015 إيقاف مبيعاتها.

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