تقرير – هواتف ايفون 15 ستأتي مع منفذ USB C لأول مرة في 2023

يبدو أن ابل تستعد للتخلي عن منفذ Lightning لصالح منفذ USB C في هواتف الايفون وهذا سوف يحدث العام المقبل 2023 مع هواتف ايفون 15 وفقاً لما ذكره المسرب Ming-Chi Kuo المهتم بأخبار ابل.

المسرب الشهير Ming-Chi Kuo يستقي الكثير من معلوماته وتحليلاته على البيانات التي يرصدها من موردي ابل وسلاسل الإمداد الخاصة به للتنبؤ بخطط ابل في منتجاتها المختلفة.

بحسب Kuo فإن اعتماد ابل على منفذ USB-C قد يؤدي إلى تحسن في سرعة الشحن ومعدل نقل البيانات وإن كان ذلك يعتمد بالأساس على مدى الدعم الذي يقدمه نظام iOS لذلك.

في السنوات الأخيرة ثارت الكثير من الشائعات حول تبني ابل منفذ USB C في هواتف الايفون بعد انتقال هواتف الأندرويد الجديدة بشكل كامل إلى USB C وكذلك بسبب ضغط المؤسسات الحكومية الرسمية على ابل للتخلي عن منفذ Lightning لصالح USB C وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل توحيد منافذ الشحن وتقليل النفايات الإلكترونية.

ابل بالفعل تتبنى منفذ USB C في أجهزة الايباد مؤخراً وفي بعض أجهزة الماك، ولا تزال ابل تقاوم فكرة التحول إلى USB C وتفضل الانتقال مباشرة إلى الايفون بدون منافذ وقد ناقشنا أسباب ذلك سابقاً بسبب العوائد المالية.

هذا لأن ابل تمتلك خطوط إنتاج كثيرة للعديد من الكابلات والإكسسوارات المعتمدة بالفعل على منفذ Lightning كما أنها تفرض رسوماً على الشركات الأخرى التي تود إنتاج كابلات وملحقات تعمل من خلال منفذ Lightning، وهذه العوائد المالية لا يمكن أن تتخلى عنها ابل بسهولة.

مما سبق نستنج أن هواتف ايفون 14 ستكون على الأرجح آخر هواتف الايفون التي تأتي بمنفذ Lightning هذا العام بعد عشر سنوات كاملة من الاعتماد عليه بشكل حصري في انتظار الانتقال إلى منفذ USB C مع هواتف ايفون 15 العام المقبل.