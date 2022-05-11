سوني تطلق هاتفاً متطوراً بميزة التكبير المستمر

أطلقت شركة سوني اليابانية هاتفاً متطوراً بميزة التكبير المستمر، وبمعالج Snapdragon 8 Gen1 أطلقت عليه Xperia 1IV.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض 4K، ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويتميز هذا الجهاز بكاميراته الخلفية الثلاثة التي تأتي بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا، وستدعم هذه الكاميرات التكبير البصري المستمر بفضل تزويدها بمستشعر Telephoto، وتصوير الفيديوهات بدقة 4K.

كما سيضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 12 ميغا بيكسل مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكرت شاشة Adreno 730، وسيعمل بنظام تشغيل Android 12.

ومن الميزات الموجودة في هذا الهاتف ذاكرته الداخلية التي تصل سعتها إلى 256 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية التي تبلغ 12 غيغا بايت.

وأشارت سوني إلى أنّ الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، ومنفذ 3.5 للسماعات، ومكبرات صوتية أمامية، بلوتوث، وواي فاي، وسيدعم معايير IP68\IPX5 لمقاومة الماء والغبار.

يُذكر أنّ سوني ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 1400 يورو.

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