خاص – 218

خلود الفلاح

في كتاب “موسوعة القصة القصيرة العربية المعاصرة: الجزء الأول”، الصادر عن منشورات أبجد للترجمة والنشر والتوزيع 2021، تحرير وتقديم القاص العراقي خالد شاطي. أربعون قصة قصيرة لأربعين كاتبة وكاتب من معظم الدول العربية ومن أجيال مختلفة.

تقدم القصص المنتخبة رؤى للواقع المعاش تكاد تكون متناسقة في أهدافها، بسبب التشابه الكبير بين البيئات التي ينحدر منها كُتّابها، وتعكس بالتالي هموماً ومشكلات وتطلعات متقاربة على الرغم من اختلاف الأساليب والمعالجات الفنية.

يرى البعض أن نجم القصة القصيرة قد خفت بالنسبة إلى الأجناس الأدبية الأخرى، ولو بشكل مؤقت، فقد قيل قديماً الشعر ديوان العرب، وفي عالمنا المعاصر يقال نحن نعيش زمن الرواية، والقصة لم يقترب منها أحد.

لذلك ربما جاءت هذه الموسوعة كنوع من الانتصار للقصة القصيرة التي تعاني من التهميش.

وقال خالد شاطي، إن هذا المشروع إسهام في تكذيب حديث النهايات واحتفاء بفن القصة القصيرة، الذي هو إنجاز حضاري إنساني مشترك، تضافرت شعوب وأمم عديدة في إيجاده وتطويره وبلورته بالشكل الذي عليه الآن، لإغناء حياتنا الروحية والجمالية. وما كان إنجازاً حضارياً إنسانياً مشتركاً، أدعى لأن يكون وسيلة من أنجع الوسائل للتفاهم والتقارب بين شعوب الأرض المختلفة التي يجمعها في النهاية مصير إنساني مشترك.

وختاماً، نذكر أن الجزء الأول من موسوعة القصة القصيرة المعاصرة ترجم إلى اللغة الإسبانية بواسطة المترجم حسين نهابه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية