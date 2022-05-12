أيمن رضا غير راضي عن أدائه في الموسم الرمضاني

قال الفنان أيمن رضا في لقاء إذاعي إنه غير راضي عن أدائه في الموسم الرمضاني الماضي، وأشار إلى أنه لم يوفق في الأعمال التي شارك فيها لأسباب عدة.

وحمّل أيمن رضا مخرج مسلسل “الكندوش” سمير حسين مسؤولية فشل العمل لأنه كان يبحث عن المال وليس عن الفن، وهذا ما دفعه لتحويل المسلسل لجزأين والتحضير لجزء ثالث، مؤكدًا، في الوقت نفسه، تنازله عن أجره في العمل.

كما تطرق إلى مشاركته في مسلسل “جوقة عزيزة” وقال إنه قبل المشاركة بسبب إصرار المنتجة ديالا الأحمر على تواجده رغم اعتذاره مرات عدة، وأشار إلى أن دوره كان يجب أن يكون رؤية توثيقية.

أما بشأن الجزء الجديد من بقعة ضوء وفشله في تحقيق النجاحات القديمة فقال: إنّ المسلسل بات عبئًا على الشركة المنتجة، والتي استسهلت اختيار المخرجين هذا العام، حيث اختارت مخرجين مبتدئين غير قادرين على فرض رؤيتهم على الممثل، بالإضافة لعدم قدرة الكتاب في التعبير عن الواقع لأسباب رقابية، وهذا ما دفعه إلى الانسحاب من العمل، وأكد أن العمل انتهى منذ الجزء الثالث.

وأكد أيمن رضا في ختام حديثه اتخاذه قرار بعدم المشاركة في الأدوار المهمة، ودعا المخرجين إلى كسر النمطية في اختيارهم للممثلين.

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