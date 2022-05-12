جوجل تُعلن بشكل رسمي عن نظام أندرويد 13 خلال مؤتمر I/O 2022

تماماً كما كنا نتوقع، فقد أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية عن نظام أندرويد 13 المُرتقب أثناء كلمتها خلال المؤتمر السنوي Google I/O 2022 وكنا قد تناولنا معكم بالفعل أبرز الميزات الهامة التي طالت النظام الجديد على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

في شهر فبراير الماضي أطلقت جوجل إصدار المعاينة الأول من نظام أندرويد 13 ثم تبعه إصدار المعاينة الثاني في شهر مارس بينما تم طرح الإصدار التجريبي الأول من النظام في شهر أبريل.

بالرغم من كل ذلك، جميع هذه الإصدارات التجريبية وإصدارات المعاينات لا تخبرنا الكثير عن نظام جوجل الجديد، وحتى من خلال كلمة جوجل أثناء مؤتمر I/O 2022 لم نفهم الكثير من الأمور.

على كل حال، تخطط جوجل من خلال الإصدار التجريبي الثاني أن يصل نظامها الجديد إلى عدد كبير من الهواتف الذكية والهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية.

ما الجديد في أندرويد 13

بالتأكيد سيحصل نمط Material You الذي تم تقدمه لأول مرة على نظام أندرويد 12 على ترقية جديدة من حيث الألوان الخاصة بالشاشة الرئيسية والإعدادات السريعة وتطبيق الإعدادات.

أيضاً عرفنا من خلال التقارير السابقة أن مشغل الواسط على النظام الجديد حصل على تغيير طفيف من حيث المظهر حيث تبدل الشريط الخاص بالمسار إلى بدلاً من شريط مسطح إلى شريط متموج، هذا وبالإضافة إلى تبديل أماكن الأيقونات والرموز الخاصة بالتقديم للأمام أو الرجوع إلى الخلف.

الشيء الأكثر أهمية هو أنه من الضروري أن يضع أندرويد 13 كامل تركيزه على مزايا الأمان وحماية الخصوصية لمستخدميه حيث أن جوجل تعهدت على مدار الأعوام الماضية بتوفير أفضل قدر من الأمان وحماية الخصوصية لمستخدمي نظام الأندرويد.

على الأرجح لن يلاحظ المستخدم أي تغييرات جذرية في واجهة المستخدم ولكن من المحتمل أن تُلاحظ بعض التغييرات على أذونات الإشعارات حيث سيتعين على التطبيقات الآن طلب الإذن لإرسال الإشعارات إليك وهي ميزة في غاية الأهمية وبالأخص إذا كنت تمتلك عشرات التطبيقات على هاتفك الأندرويد.

الميزة الجديدة الأخرى هي ميزة Fast Pair والتي تسمح بالإقران السريع مع الأجهزة المختلفة وليست سماعة الأذن فحسب بل من الممكن أن يتم إقرانها بأجهزة المنزل الذكية الأخرى وبالتالي سيكون من السهل جداً – أفضل من أي وقت مضى – إقران هاتفك الذكي بأي من أجهزة منزلك الذكية دون عناء.