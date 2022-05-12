خبراء الجسد يؤكدون مبالغة آمبرد هيرد في شهادتها

أثارت الممثلة الأمريكية آمبرد هيرد جدلا كبيرا بعد إدلائها بشهادتها في قضيتها ضد طليقها الممثل جوني ديب.

وتحدثت الفنانة أمام الملايين بطريقة مؤثرة وببكاء أثناء حديثها عن ذكريات الإساءة التي تعرضت لها من قبل الفنان الكبير.

وأشارت الممثلة، البالغة من العمر 36 عامًا، إلى أنها كانت ضحية العنف المنزلي، وأن جوني كان يعنفها بشكل مستمر.

لكن خبراء الجسد أكدوا مبالغة الممثلة في تعبيراتها، وقالت جودي جيمس الخبيرة في لغة الجسد إن قراءة مشاعر صعبة للغاية لأن الممثلين قادرين على لعب دور الضحية.

وأشارت إلى أن حركات جسدها أكدت مبالغتها في ردة فعلها وحديثها في محاولة منها لاستعطاف المحلفين.

وأوضحت أن حركات آمبرد كانت متوافقة مع لغة جسد وقالت إن هذا الأمر إما أن يكون علامة على صدقها، أو حركات تدريب عليها مع فريقها القانونين.

وأشارت إلى أنهم ينظرون إلى تعابير العينين لأنها الدليل الأكيد على صدق المتحدث.

يذكر أن جوني ديب ظهر بشكل مغاير خلال جلسة الاستماع، حيث وضع نظارات ملونة وجلس مع محاميه فقط.

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