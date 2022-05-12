أجهزة ايباد برو 2022 – أهم أربع مزايا نتوقع قدومها!

من المتوقع أن تقوم ابل بالإعلان عن إصدارات جديدة من أجهزة الايباد برو خلال عام 2022 ولا تزال الشائعات تدور حولها بين الحين والآخر، وإذا كنت تنتظر فإليك أربع مزايا مهمة قد تشكل ملامح تلك الأجهزة القادمة iPad Pro 2022.

كما نعلم، فإن أجهزة الايباد برو عادة ما تأتي بإصدارين مختلفين: الأول بشاشة 11 إنش وهو أقل في السعر والحجم نسبياً مقارنة بالإصدار الثاني الأكبر بشاشة 12.9 إنش.

تقنية شحن ماجسيف MagSafe

من المزايا التي بدأت ابل في تطويرها مؤخراً وإضافتها للأجهزة المختلفة هي تقنية شحن ماجسيف MagSafe إذ رأيناها في الايفون وماك بوك برو خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تصل كذلك لأجهزة ايباد برو في 2022.

تعتمد تقنية ماجسيف MagSafe على حلقة مغناطيسية في الجهة الخلفية للجهاز وأخرى في الشاحن وعندما يقتربان من بعضهما البعض يلتصقان مغناطيسياً، لتبدأ بعدها عملية شحن البطارية عبر الحث المغناطيسي لملف الشحن.

شاشة Mini LED و LCD

مع أجهزة iPad Pro 2021 جاء إصدار 11 إنش الأصغر بشاشة من نوع LCD التقليدية بينما جاء الإصدار الأكبر بشاشة 12.9 إنش من نوع Mini LED الجديدة الأحدث والأكثر تطوراً والمعتمدة على مصابيح LED دقيقة للإضاءة وتتميز بدرجة سطوع عالي ودقة الألوان الكبيرة وكذلك الاستهلاك المعتدل للطاقة.

التقارير الأولية كانت تشير احتمالية قدوم كلا الجهازين بشاشة Mini LED الأحدث لكن تقارير لاحقة أشارت إلى أن ابل ستعتمد نفس استراتيجة العام الماضي في استخدام شاشات LCD لإصدار 11 إنش و Mini LED لإصدار 12.9 إنش.

تحسين عمر البطارية

أكدت عدة مصادر أن ابل تعمل على تحسين عمر البطارية في أجهزة ايباد برو الجديدة وذلك بعد ورود بعض الشكاوى من استنزاف البطارية عند توصيل ملحقات مثل لوحة مفاتيح Magic Keyboard أو قلم ابل Apple Pencil لتدوم البطارية مدة لا تقل عن 10 ساعات تقريباً كما تعد ابل.

معالج ابل M2

كما أضافت ابل معالج M1 في ايباد برو 2021، يتوقع أن نرى الجيل الثاني من المعالج M2 موجوداً في أجهزة ايباد برو 2022 وسيكون إصداراً محسناً أكثر تطوراً وسرعة من M1 لكن ليس بقوة معالجات M1 Pro و M1 Max في أجهزة ماك بوك برو.