بالفيديو: إنقاذ امرأة فقدت الوعي أثناء قيادة السيارة

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لعملية بطولية قام بها سكان مدينة بوينتون بيتش الواقعة في مدينة فلوريدا الأميركية من أجل إنقاذ امرأة فقدت السيطرة على سيارتها في شارع مزدحم.

وأظهر الفيديو تحرك السيارة بشكل غريب عند تقاطع خطر بسبب تعرض المرأة التي لم تكشف هويتها لنوبة صرع أفقدتها الوعي.

ولاحظت إحدى السائقات المشكلة بشكل مبكر، وهذا ما دفعها للحاق بالسيارة وتنبيه المارة للأمر، قبل أن يقوم مجموعة من الشبان بالتدخل، وإيقاف السيارة من خلال تشكيل حاجز بشري.

وبعد إيقاف السيارة قام الشبان بكسر زجاج النافذة وإخراج المرأة ثم الاتصال بسيارات الإسعاف التي نقلت المرأة إلى المستشفى في حين وضعت السيارة في موقف للسيارات.

يذكر أن الشرطة الأميركية شاركت مقطع الفيديو على الإنترنت بهدف التعرف على الأشخاص الذين ساعدوا المرأة وتقديم الشكر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية