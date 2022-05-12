رشا شربتجي تؤكد عدم وجود جزء ثاني من كسر عظم

أكدت المخرجة السورية رشا شربتجي عدم وجود جزء ثاني من مسلسل ” كسر عضم” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي، رغم اختتام الحلقة الأخيرة بعبارة تؤكد وجود جزء جديد.

وقالت المخرجة السورية، من خلال منشور نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنها قررت مع الشركة المنتجة عدم تصوير جزء جديد من المسلسل لتجنب الوقوع في فخ التكرار، ورغبتهم في التركيز على إنتاج أعمال أخرى.

وعبّرت عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المسلسل، وأشارت إلى أن أعظم الحصاد هو حصاد المحبة بعد التعب.

يُذكر أن مسلسل كسر عضم عرف مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية أمثال فايزق، كاريس بشار، خالد القيش، نادين تحسين بك، حسن خليل، ولاء عزام، محمد قنوع وغيرهم من الفنانين.

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