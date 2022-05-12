يوتيوب تبدأ اختبار ميزة إهداء عضويات مدفوعة

أعلنت شركة يوتيوب عن بدء اختبار ميزة ” العضويات الموهوبة” والتي يمكن للمستخدمين استعمالها لإظهار الدعم المالي لمنشئي المحتوى، والحصول على امتيازات معينة كالرموز التعبيرية المخصصة.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أن الإصدار الجديد من هذه الميزة سيتوفر بشكل تجريبي لعدد محدود من المبدعين، على أن يتم توسيعه بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة.

وقالت يوتيوب إن الباب مفتوح أمام القنوات الراغبة بتجريب هذه الميزة بشرط أن تكون القناة مؤهلة لتمكين العضويات التي تحتاج وجود متطلبات خاصة، وأكدت أن الميزة ستظهر فقط للمستخدمين الذين يستخدمون نافذة سطح المكتب للبدء.

وأشارت إلى أن أصحاب القنوات سيكون قادرين على شراء عدد غير محدود من العضويات وتقديمها لمشتركي القناة.

يذكر أن المشاركين الذين يحصلون على “العضويات الموهوبة” سيتمكنون من الحصول على عضوية كهدية على وصول لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي تكون في القناة كشارة الولاء، دون أن يدفعوا أي مقابل مادي من أجل الحصول عليها.

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