علام يدل الصداع بعد تناول الطعام؟

قالت الطبيبة أوكسانا خاميتسيفا إن الصداع بعد تناول الطعام مباشرة قد يكون دليلاً على إصابة الشخص بمرض السكري، أو على الحساسية وردود الفعل تجاه المواد السامة.

وأشارت إلى أن الصداع بعد الطعام يرتبط بمرض السكري، واضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس، وقالت إن وجود هذه المشكلة يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم، وذلك بسبب حدوث ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم أثناء تناول الطعام أو زيادة في نسبة السكر، ومن ثم ينخفض ليسبب نقص السكر في الدم، الأمر الذي يؤدي لتجويع الدماغ، والشعور بالصداع.

كما قالت أوكسانا إن مكونات الطعام قد تكون وراء شعور الشخص بالصداع بعد تناول الطعام، إذ يكون هذا الصداع نتيجة رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة.

وأكدت أن هذا الصداع يحدث في بعض الحالات كرد فعل من الدماغ عن زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم.

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