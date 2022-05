عسل النحل علاج فعال لحب الشباب

عسل النحل هو لُعاب النحل، مادّة حُلْوَة يُخْرجها النحل من بُطُونه ممَّا يجْمَعه من رحيق الأزهار، وهو غذاء هام يحتوي على سكريات أغلبها أحادي وخمائر وأحماض أمينية وفيتامينات متنوعة ومعادن، ويتم تصنيع العسل من رحيق الأزهار الذي تجمعه شغالات النحل من الأزهار المتنوعة والمنتشرة في حدود المراعي حول المنحل، وبعد أن يتحول هذا الرحيق عبر عمليات الهضم الجزئي وتقليل الرطوبة إلى سائل سكري يُخزن في العيون السداسية ويُختم عليه بأغطية شمعية.

والعسل معروف عند معظم الناس كمادة غذائية مهمة لجسم الإنسان وصحته. كما أقر العلم الحديث المتوارث الحضاري حول كون عسل النحل مضادا حيويا طبيعياً ومقوياً لجسم الإنسان (يقوي جهاز المناعة الذي يتولّى مقاومة جميع الأمراض التي تهاجمه)، كما أن له خصائص مثبتة في علاج الحروق والجروح وكثير من الأمراض الأخرى.

العسل علاج سحري لحب الشباب

يُستخدم العسل في العديد من الوصفات الطبيعيّة لمعالجة العديد من الأمراض، ومشاكل البشرة المختلفة، وأبرزها حب الشباب؛ لاحتوائه على خصائص مطهرة تنظف البشرة، وخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تسبب الحبوب، كما يحتوي العسل على نسبة عالية من الفيتامينات، والمعادن والعناصر الضرورية لصحة الجسم ونمو الخلايا.

وحب الشباب هو المشكلة الأكبر التي يخشى منها كل شاب وشابة، فالبشرة خصوصا الدهنية تتعرض لها أكثر من غيرها، وهو يعرف برؤوسه السوداء، وقد تكون في بعض الاحيان بيضاء، ويظهر بكثرة في الوجه والصدر والظهر.

وهناك العديد من الأسباب وراء ظهور حب الشباب، ومنها التغير في الهرمونات وخاصة بسبب البلوغ، والتعرض لبعض البكتيريا، والالتهابات في الغدد الدهنية، والاضطراب العاطفي، والزيادة في التعرق، والجينات الوراثية كذلك، إضافة إلى الإفراز الزائد للدهون، وقد يحصل بسبب تناول كميات كبيرة من المكسرات والحلويات.

ويعد العسل من أكثر المواد فائدة وتغذية للبشرة الدهنية، فهو غني بالفيتامينات والمعادن، ويساعد في التخلص من المشكلات كحب الشباب، فهو يقتل البكتيريا المكونة لحب الشباب باعتباره مطهرا طبيعيا، ومضادا للأكسدة وللبكتيريا، فيزيل الحبوب من البشرة، ويمنع ظهورها.

وإضافة إلى ذلك، فإن العسل يخلص البشرة من الرطوبة الزائدة، والاضطرابات التي قد تطرأ على الجلد، ويحمي البشرة من التعرض للبكتيريا، ويجعلها ناعمة، ويسهم في تفتيح المسامات وتخليصها من المواد العالقة فيها وينظفها.

استخدام العسل لعلاج حب الشباب

يمكن استخدام العسل في علاج حب الشباب من خلال الخطوات التالية:

تنظيف البشرة باستخدام الغسول المناسب، وغسلها وتجفيفها

تطبيق العسل على أماكن الحبوب باستخدام القطن الطبي، مع مراعاة التدليك بشكل دائري

ترك العسل على البشرة لمدة نصف ساعة، وغسلها بالماء الفاتر، ثمّ البارد، وتجفيف البشرة بلطف

خلطات العسل لعلاج حب الشباب

خلطة العسل والقرفة: خلط ملعقة صغيرة من العسل، مع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وتطبيق المزيج على البشرة وأماكن وجود الحبوب لمدة نصف ساعة تقريباً، ثمّ غسل البشرة بالماء

خلطة العسل والليمون والحليب: خلط ملعقة كبيرة من العسل، مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقتين كبيرتين من الحليب، وملعقة من زيت اللوز، ثمّ تطبيق المزيج على أماكن الحبوب لمدة نصف ساعة تقريباً، وغسل البشرة بالماء الفاتر، ثمّ بالبارد

خلطة العسل مع الليمون: خلط ملعقة صغيرة من العسل، مع عصير حبة من الليمون، وتطبيق المزيج على البشرة باستخدام القطن الطبي، وتركه لمدة ربع ساعة تقريباً، وغسل البشرة بالماء البارد

خلطة العسل والتفاح: غسل حبة من التفاح، وتقطيعها، وتقشيرها وإزالة البذور منها، وطحن اللب باستخدام الخلاط، وإضافة خمس ملاعق من العسل إلى اللب المطحون، وخلط المكوّنات بشكل متجانس، وتطبيق المزيج على البشرة، وتركه لمدة ربع ساعة تقريباً أو حتى يجف، وفرك البشرة بلطف وبشكل دائري، وغسلها بالماء بالفاتر

فوائد العسل العامة للبشرة

يفتّح البشرة، ويغذيها، ويمنحها النعومة، والنضارة، والحيوية

يقشّر البشرة، ويزل البقع، وخلايا الجلد الميتة

يطهّر البشرة، ويسد المسام الواسعة، ويمنع تراكم الدهون والأوساخ فيها. يعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس الضارة منزلياً

ينظم كمية إفراز الدهون في البشرة، ويؤخر ظهور علامات التقدم في العمر والخطوط الدقيقة

يُعزز نمو خلايا البشرة ويجددها

