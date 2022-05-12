مؤتمر Google I/O 2022 – ترجمة جوجل تحصل على 24 لغة جديدة!

استضافت جوجل حدث Google I/O السنوي لعام 2022 الجاري من أجل الكشف عن مجموعة جديدة من المنتجات. كان من المفترض أن يركز هذا المؤتمر على ما يمكن تقديمة للمطورين، ولكن يبدو أن هذا الحال تغير في عام 2022 حيث من المتوقع أن تُعلن جوجل عن مجموعة من المنتجات الذكية الجديدة خلال الحدث.

خلال اليوم الأول من الحدث، ومن بين الإعلانات الأولى، فقد تم التأكيد على احتواء خدمة تجربة جوجل على 24 لغة جديدة. الآن، باتت خدمة ترجمة جوجل تتضمن أكثر من 100 لغة مختلفة ومن المتوقع أن تحصل الخدمة على العديد من الامتيازات خلال الفترة القادمة.

يبدو أن الشركة تحاول إضافة اللغات الخاصة ببعض المناطق الفردية داخل الدول من أجل توسيع حصيلة عدد اللغات المدعومة من قِبل خدمة الترجمة.

تهدف جوجل إلى مساعدة القائمين في هذه المناطق الذين يواجهون صعوبات في التعامل مع أهل وسكان المدن نتيجة اختلاف لغتهم عن اللغة المحلية لهذه المناطق. وتعتقد الشركة الأمريكية أن هذه هي أنسب وسيلة لتعزيز الدور الذي تلعبه جوجل من أجل تنشيط تكنولوجيا الاتصالات في بعض المناطق النائية.

صرحت الشركة بأن خدمة جوجل أصبحت تدعم أكثر من 300 مليون مستخدم جدد لم يتم دعم لغاتهم من قبل إلا الآن فقط. وبهذا الشكل ارتفعت حصيلة أعداد اللغات التي تدعمها خدمة “ترجمة جوجل” إلى 133 لغة كغدد إجمالي.

ما هي اللغات الجديدة التي تم إضافتها إلى خدمة ترجمة جوجل

في الواقع، جميع اللغات البالغ عددها أربعة وعشرون هي لغات نائية خاصة بمناطق مغمورة بداخل بعض الدول الأجنبية ومن بينها بعض اللغات الخاصة بعدة مناطق أفريقية.

من بين هذه اللغات ستجد Twi و Tsongae و Sepedi و Oromo و Lingala و Tigrinya و Krio و Bambara و Ewe وغيرها الكثير.

كما ذكرنا لكم منذ قليل، فلم تهتم جوجل بالمناطق النائية في أفريقيا فحسب، وإنما ركزت جهودها على مناطق آسيا والهند التي لم تكن لغتها مدعومة من قِبل ترجمة جوجل في السابق. كما وتم إضافة لغات خاصة ببعض مناطق أمريكا الجنوبية والفلبين وغيرها من المناطق الأخرى.