غوغل تطلق هاتف متوسط بمعالج Tensor

شهد حدث غوغل الأخير إطلاق الشركة الأميركية لهاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Pixel 6a.

وزودت الشركة الأميركية هذا الهاتف بمعالج Tensor، وشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض 2340×1080 بيكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز.

ويتميز الهاتف بوجود مستشعر للبصمات مدمج في الشاشة، وبدعمه طبقات حماية من Corning Gorilla Glass3، واحتوائه على شريحة Titan M2.

وقالت غوغل إن الهاتف سيَأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت وعشوائية بسعة 6 غيغا بايت، وبطارية بسعة 4,306 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، وتجعل الهاتف يعمل لمدة 72 ساعة.

ومن الميزات الموجودة في هذا الهاتف جودة الكاميرا الخلفية التي تأتي مزدوجة بدقة 12.1 ميغا بيكسل، و12 ميغا بيكسل، وتدعم تصوير بدقة 4k عند 30 إطار لكل ثانية، في حين ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغا بيكسل مزودة بمستشعر Sony IMX 355.

يذكر أن غوغل ستوفر الهاتف بألوان الأخضر، الفضي، الأسود، والرمادي، وستُطلقه بسعر 449 دولارًا.

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