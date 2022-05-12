جوجل تُعلن عن هاتف الفئة المتوسطة Pixel 6a – أبرز المواصفات

أثناء كلمتها خلال مؤتمر I/O 2022 أعلنت شركة جوجل عن هاتف الفئة المتوسطة Google Pixel 6a والمتوقع أن يتم إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري. دعونا نلقي نظرة فاحصة على مواصفات الهاتف قبل إطلاقه بشكل رسمي.

سيأتي الهاتف بتصميم مستوحى من الهواتف الرئيسية Pixel 6 و Pixel 6 Pro وهو أمر متوقع تماماً. على خطى ابل، سيتم تجهيز هاتف الفئة المتوسطة Pixel 6a بنفس شريحة المعالجة التي تم استخدامها مع أشقائه الأغلى ثمناً والمُطورة على يد جوجل نفسها وهي شريحة Google Tensor.

هذا كله يعني أنه على الرغم من أن الهاتف الجديد يضع تركيزه على عامل السعر والميزانية المتوسطة إلا أنه لم يقدم أي شكل من أشكال التضحية عندما يتعلق الأمر بمستوى الأداء.

أما وبالنسبة للشاشة، فمن الواضح أنها ستكون أصغر قليلاً من تلك الشاشة المتواجدة على هاتف Pixel 5a حيث سيتمتع الهاتف بشاشة قياس 6.1 بوصة بدقة +FHD وهي عبارة عن لوحة عرض مسطحة AMOLED بمعدل تحديث قياسي بسرعة 60Hz وهو ما يتعارض من التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن شاشة الهاتف تدعم معدل تحديث 90Hz.

أيضاً يُقال أن شركة جوجل قررت الاعتماد على طبقة حماية Corning Gorilla Glass 3 من أجل حماية شاشة الهاتف. بداخل أمعاء الهاتف توجد ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت من النوع LPDDR5 مقترنة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

ما يوجد بداخل أمعاء هاتف Pixel 6a

بعض التسريبات الأخرى أشارت إلى احتمالية احتواء الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي من النوع LPDDR4X مع ذاكرة تخزينية من النوع UFS 2.1، لذا نحن لسنا متأكدين أي منهما هو الأقرب إلى أن الصحة.

سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4306 مللي أمبير في الساعة وسيدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 23 وات ولكنه لن يدعم تقنية الشحن اللاسلكي وهو أمر متوقع أيضاً. وهذا يعني أن الهاتف يشحن ببطء خاصة وبعدما أن تتجاوز نسبة الشحن 50%.

على الجانب الخلفي توجد كاميرا مزدوجة تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 12.2 ميجابكسل وهو من تطوير شركة Sony والذي استخدمته الشركة منذ هاتف Pixel 2 مقترناً بمستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

الجانب الأمامي من الهاتف يحتوي على مستشعر Sony IMX355 بدقة 8 ميجابكسل من أجل الصور الشخصية والمكالمات المرئية وهي نفس الكاميرا الأمامية التي لطالما استخدمتها الشركة أيضاً على هواتفها السابقة.