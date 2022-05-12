صور انشقاق القمر تثير جدلا على الإنترنت.. وناسا توضح

شهدت مواقع الإنترنت انتشار صورتين تظهران تصدعا على سطح القمر، الأمر الذي جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يميلون إلى فرضية انقسام القمر في الماضي والتحامه مجددًا.

وجاء في شرح الصورتين اللتين نشرتهما وكالة ناسا على الإنترنت بعد التقاطهما في 19 أغسطس 2010 بواسطة المسبار “Lunar Reconnaissance Orbiter”، الذي أطلق من الأرض في 19 يونيو 2009، ودخل في مدار القمر بعد 4 أيام أن التمزق الحاصل ناجم عن برودة الجزء الداخلي منه وتقلصه خلال المرحلة الجيولوجية الحديثة.

دفع الجدل الكبير الذي أثارته الصورتين الوكالة الأميركية لتوضيح الحقيقة، حيث قالت إن الصورتين تظهران تمزقا في القشرة القمرية بسبب تقلص كتلته مع برودة جوفه، وأشارت إلى أن ما يظهر في الصورتين سطح صخري فيه شقوق.

وأوضحت ناسا أن قشرة القمر بردت وتقلصت على مدار العصور الجيولوجية، وأدت إلى تقلص قطر القمر حوالي 100 متر، وهذا ما تسبب في تمزق قشرته الهشة، وتشكل ندوبًا على سطحه.

وأكدت ناسا عدم وجود أي دليل علمي يؤكد على انقسام القمر في الماضي والتحامه مجددًا.

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