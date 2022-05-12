أرامكو السعودية تزيح ابل كأغلى شركة في العالم

في صراعهما على لقب الشركة الأغلى في العالم، استطاعت شركة أرامكو السعودية أن تزيح ابل وتتصدر القائمة بعد انخفاض أسهم الشركة الأمريكية.

تعتبر شركة أرامكو السعودية هي شركة النفط الأولى عالمياً، وقد استطاعة إزاحة ابل بعد تربعها على عرش قائمة الشركات الأغلى عالمياً منذ عام 2020. جدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية كانت قد تصدرت القائمة عند طرحها في البورصة للاكتتاب العام عام 2019 قبل أن تتراجع لاحقاً.

هذا السبب في تبدل المراكز راجع ألى انخفاض أسهم ابل في سوق البورصة مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للشركة، على الجانب الآخر شهدت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة ساهمت في زيادة القيمة السوقية لشركة أرامكو.

وفقاً لما ذكره موقع BBC News الإخباري، فإن هناك توجه من المستثمرين للانتقال من سوق التكنولوجيا إلى سوق الطاقة نظراً لما يشهده قطاع الطاقة من إقبال ونمو خلال الفترة الحالية وعلى المدى القصير على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ابل مؤخراً كانت قد حققت أرباحاً قياسية في الربع الأخير لكن هذا لم يمنع انخفاض أسهمها بواقع 5% نظراً للأسباب السابق ذكرها، لذا فإن هذا التغير ناتج عن تقلبات في السوق وليس كردة فعل لأي قرارات داخلية من أيٍ من الشركتين.