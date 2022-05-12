آيتن عامر تطلق أغنية خطافة رجال

أعلنت الفنانة المصرية آيتن عامر عن طرح أغنيتها الجديدة “خطافة رجال” من خلال منشور على حسابها الرسمي في انستغرام.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن الأغنية الجديدة أصبحت موجودة على منصة Spotify.

وتعاونت آيتن عامر في أغنيتها الجديدة مع الشاعر أحمد علاء، والملحن نييس، في حين تولى زوم توزيعها.

وحظيت الأغنية الجديدة بتفاعل كبير من عشاقها الذين أعجبهم اسم الأغنية المميز.

وكانت الفنانة المصرية قد أطلقت في مارس الماضي أغنية “كانت بتسهر” على موقع يوتيوب، والتي تعد ثاني أغنياتها بعد أغنية “بناقص”.

يذكر أن آيتن عامر ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “مكتوب عليا”.

ومسلسل “مكتوب عليا” من تأليف إيهاب بليبيل وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، أحمد حلمي وغيرهم.

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